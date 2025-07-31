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16:47, 31 июля 2025Россия

Загоревшийся многоэтажный дом в Подмосковье сняли на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в многоэтажном доме в Балашихе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео пожар в многоэтажном доме в Балашихе Московской области. Ролик опубликовал Telegram-канал агентства «Москва».

На появившихся кадрах видны мощные языки пламени, вырывающиеся из окна квартиры на последнем этаже. От места пожара поднимается черный столб дыма.

Дом загорелся на улице Флеровой. По данным МЧС, пожар начался в квартире на пятом этаже, а затем перекинулся на кровлю. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, на данный момент жильцов пятиэтажки эвакуируют.

В ведомстве отметили, что одного человека спасти не удалось.

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