Пара из России нашла на пляже рвоту кашалота на 11 миллионов рублей

Туристы из России нашли в Таиланде амбру стоимостью 11 миллионов рублей

Пара из Санкт-Петербурга нашла на пляже в Таиланде семь килограммов амбры — исключительно ценного вещества, используемого в парфюмерии. Об этом сообщает Mash.

Туристы из России наткнулись на необычные сгустки в Пхукете и сразу догадались, с чем имеют дело. Собрав их в пакеты, путешественники показали находку специалистам. Те подтвердили, что это действительно амбра, причем очень качественная. Стоимость семи килограммов этого вещества может достигать почти 11 миллионов рублей.

Законы Таиланда запрещают вывоз амбры из страны, поэтому ее необходимо продать на месте. Однако сначала, как утверждают туристы, находку необходимо отвезти в университет морских исследований, расположенный в 500 километрах от Пхукета для подтверждения ценности.

У петербуржцев не было на это времени, поэтому они оставили амбру у друзей и вернулись в Россию. Оформлять документы для продажи они собираются в ходе следующей поездки в Таиланд.

Амбра вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов, поэтому ее нередко называют рвотой этого млекопитающего. За особенно качественные образцы скупщики готовы платить от 20 до 40 тысяч долларов (около 3,2 миллиона рублей) за килограмм.

Ранее сообщалось, что бедные йеменские рыбаки обнаружили в брюхе мертвого кита десятки килограммов амбры. Они утверждали, что получили несколько предложений от желающих купить находку бизнесменов из различных стран Персидского залива.