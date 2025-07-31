Под Красноармейском ликвидированы иностранные наемники, в том числе из США

Российскими войсками под Красноармейском (украинское название — Покровск) ликвидирована группа иностранных наемников, в том числе солдат из США. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Канал процитировал слова главы Краевой пластовой рады Юрия Юзича о том, что американский солдат Роберт Питранджело был ликвидирован российскими войсками. Он рассказал, что военный хотел служить в американской морской пехоте, но из-за состояния здоровья его не взяли в армию. После этого Питранджело поехал на Украину, где вступил в ее Вооруженные силы.

Канал также сообщил, что мать Питранджело приезжала на Украину, чтобы найти его тело, но безуспешно.

Ранее в Донецкой народной республике вынесли заочный приговор 44-летнему гражданину Франции Сильвану Жиль Бернарду Каупину, воевавшему на стороне Вооруженных сил Украины в составе интернационального легиона. Боевые действия кончились для француза неудачно — в 2023 году он получил ранение и отправился домой.