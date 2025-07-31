Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:43, 31 июля 2025Бывший СССР

Под Красноармейском ликвидирована группа иностранных наемников

Под Красноармейском ликвидированы иностранные наемники, в том числе из США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российскими войсками под Красноармейском (украинское название — Покровск) ликвидирована группа иностранных наемников, в том числе солдат из США. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Канал процитировал слова главы Краевой пластовой рады Юрия Юзича о том, что американский солдат Роберт Питранджело был ликвидирован российскими войсками. Он рассказал, что военный хотел служить в американской морской пехоте, но из-за состояния здоровья его не взяли в армию. После этого Питранджело поехал на Украину, где вступил в ее Вооруженные силы.

Канал также сообщил, что мать Питранджело приезжала на Украину, чтобы найти его тело, но безуспешно.

Ранее в Донецкой народной республике вынесли заочный приговор 44-летнему гражданину Франции Сильвану Жиль Бернарду Каупину, воевавшему на стороне Вооруженных сил Украины в составе интернационального легиона. Боевые действия кончились для француза неудачно — в 2023 году он получил ранение и отправился домой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тысячи человек личного состава». Российские войска уничтожили в Часовом Яре самую крупную группировку ВСУ за всю историю СВО

    В Минздраве России опровергли одно изменение для водителей

    В постсоветской стране расширили права оппозиции

    Нюша в купальнике вышла из бассейна

    Китай прекратил покупать нефть у США

    Под Красноармейском ликвидирована группа иностранных наемников

    Спикер Думы в российском городе угрожал «снять голову» мужчине и попал на видео

    Действующий сотрудник полиции оказался связан с подготовкой диверсии в Москве

    Раскрыты последствия пьяного дебоша в самолете для комика Хрусталева

    Военный эксперт объяснил значение перехода Часова Яра под контроль России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости