Поедающая плоть бактерия захватила американский штат

В США зафиксировано четыре смерти, вызванные поедающими плоть бактериями

Четыре человека стали жертвами поедающей плоть бактерии в штате Флорида, США, с начала 2025 года. Об этом сообщает Palm Beach Post.

По последней информации, число подтвержденных случаев заражения опасной бактерией Vibrio vulnificus достигло 13. Летальные исходы зафиксированы в четырех округах: Бэй, Бровард, Хилсборо и Сент-Джонс. Эта бактерия обитает в теплой солоноватой воде и представляет особую опасность в летние месяцы, когда температура воды повышается. Инфекция может проникать в организм двумя путями: при употреблении сырых или недостаточно приготовленных морепродуктов (особенно устриц) или через открытые раны при контакте с зараженной водой. Попадая в организм, Vibrio vulnificus вызывает некротический фасциит — быстрое отмирание тканей, которое в тяжелых случаях требует ампутации конечностей для спасения жизни пациента.

Специалисты отмечают, что особенно уязвимы перед инфекцией люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями печени и открытыми повреждениями кожи. В группе риска также находятся туристы, посещающие пляжные курорты Флориды.

В 2024 году во Флориде был зафиксирован рекордный уровень заражений — 82 случая, 19 из которых закончились летальным исходом. Резкий рост числа инфицированных был связан с последствиями ураганов Хелен и Милтон, которые вызвали масштабные наводнения в октябре 2024 года.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ежегодно по всей стране регистрируется около 80 тысяч случаев заболеваний, вызванных различными видами бактерий Vibrio.

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