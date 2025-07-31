Полицейским дали сроки за избиение и вымогательство денег у задержанных россиян

В Тульской области полицейским дали 8 лет за вымогательство денег у задержанных

В Тульской области два бывших сотрудника полиции признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и получении взятки от задержанных. Суд приговорил их к восьми с половиной и восьми годам колонии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 30 января полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в наркоторговле. Применив в отношении них насилие, силовики потребовали у них денег за непривлечение к уголовной ответственности.

Сразу после получения полицейскими взятки в 20 500 рублей задержанные были отпущены. Позже преступление выявили сотрудники собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Уфе полицейский и трое его сообщников похитили россиянина и вымогали у него миллион рублей.