Постпредство США в ООН объяснило ультиматум Трампа

Зампостпреда США в ООН Келли: Трамп хочет урегулировать конфликт к 8 августа

Президент США Дональд Трамп хочет урегулировать украинский конфликт к 8 августа. Таким образом его ультиматум в адрес России объяснил заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли, передает Reuters.

«И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», — заявил зампостпреда.

Келли добавил, что Соединенные Штаты «готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира».

28 июля американский лидер сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Он отметил, что ранее назначил срок в 50 дней из щедрости, но его администрация якобы не увидела никакого прогресса по этому вопросу.