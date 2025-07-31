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18:27, 31 июля 2025Мир

Постпредство США в ООН объяснило ультиматум Трампа

Зампостпреда США в ООН Келли: Трамп хочет урегулировать конфликт к 8 августа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет урегулировать украинский конфликт к 8 августа. Таким образом его ультиматум в адрес России объяснил заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли, передает Reuters.

«И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа», — заявил зампостпреда.

Келли добавил, что Соединенные Штаты «готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира».

28 июля американский лидер сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Он отметил, что ранее назначил срок в 50 дней из щедрости, но его администрация якобы не увидела никакого прогресса по этому вопросу.

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