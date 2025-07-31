Предсказана рекордная добыча одного энергоносителя

МЭА: Добыча угля в 2025 году достигнет рекордных 9,2 миллиарда тонн

По итогам этого года в мире добудут рекордное количество угля — 9,2 миллиарда тонн. Соответствующий прогноз подготовили аналитики Международного энергетического агентства (МЭА). Их выводы процитировали «Ведомости».

Отмечается, что в прошлом году добыча данного энергоносителя также показала рекордные значения — 9,15 миллиарда тонн, на 1,4 процента больше, чем в 2023 году. Источниками этого роста в основном стали Китай, Индонезия и Индия, для которых уголь является одним из основных источников электрогенерации. В 2024 году КНР добыла 4,7 миллиарда тонн, а Индия нарастила добычу на семь процентов и довела ее до 1,1 миллиарда тонн. В Индонезии добыли 836 миллионов тонн угля, или на восемь процентов больше, чем в 2023 году.

Аналогичные факторы, как полагают в МЭА, обеспечат рекордные цифры и в 2025 году. В то же время на рынке сложится профицит предложения, так как в свое время и Китай, и Индия увеличили производство, реагируя на дефицит 2021 года.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2025 года Россия серьезно увеличила экспорт угля в Египет. Превышение показателей 2024 года оценивается в 2,5 раза.

