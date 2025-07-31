Путин подписал закон о штрафах за разглашение гостайны в СМИ

Президент Путин подписал закон о штрафах за разглашение гостайны в СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для граждан за разглашение гостайны в СМИ. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов в четверг, 31 июля.

По данным издания, размер штрафа для граждан не превысит 30 тысяч рублей, для должностных лиц составит до 100 тысяч рублей.

Глава государства в четверг также подписал закон, предусматривающий штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.

Кроме того, Путин подписал закон о праве следователей приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых.