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18:24, 31 июля 2025Силовые структуры

Путин подписал закон о штрафах за разглашение гостайны в СМИ

Президент Путин подписал закон о штрафах за разглашение гостайны в СМИ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для граждан за разглашение гостайны в СМИ. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов в четверг, 31 июля.

По данным издания, размер штрафа для граждан не превысит 30 тысяч рублей, для должностных лиц составит до 100 тысяч рублей.

Глава государства в четверг также подписал закон, предусматривающий штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.

Кроме того, Путин подписал закон о праве следователей приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых.

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