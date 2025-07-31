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11:14, 31 июля 2025Интернет и СМИ

Путин поздравил Якубовича с юбилеем

Владимир Путин поздравил ведущего Леонида Якубовича с 80-летним юбилеем
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил ведущего капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонида Якубовича с 80-летним юбилеем. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Путин назвал ведущего талантливым, увлеченным и очень позитивным человеком, реализовавшим себя в различных творческиз профессиях. «Но поистине всенародную любовь заслужили как бессменный ведущий легендарной программы "Поле чудес" --настоящего долгожителя на телевидении», — заключил глава государства.

Он пожелал Якубовичу здоровья, благополучия и вдохновения.

Ранее телеведущий высказался о возможном уходе из Поля Чудес. Он заявил, что будет работать в передаче, пока она будет симпатична зрителям.

Якубович учился в Московском институте электронного машиностроения, где играл в Театре студенческих миниатюр, а позднее играл в команде КВН от Московского инженерно-строительного института.

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