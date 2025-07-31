Раскрыта частая причина поражения мозга в старости

Brain: Беспокойный сон повреждает сосуды мозга и ускоряет развитие деменции

Нарушения сна могут напрямую повреждать сосуды мозга и ускорять развитие деменции – к таким выводам пришли канадские исследователи из Центра Саннибрук и Университета Торонто. Работа опубликована в журнале Brain и впервые демонстрирует на клеточном уровне, как фрагментированный сон влияет на мозговое кровообращение.

Участниками исследования стали более 600 пожилых людей, чью активность сна отслеживали с помощью носимых датчиков. После смерти их мозг был проанализирован на наличие изменений в перицитах – клетках, регулирующих проницаемость и кровоток в сосудах мозга.

Выяснилось, что у людей с наиболее беспокойным сном нарушался баланс перицитов. Это изменение было связано с более быстрым снижением когнитивных функций в последние годы жизни. Исследователи подчеркивают, что фрагментированный сон, сопровождающийся частыми пробуждениями, может быть не симптомом, а одной из причин сосудистых нарушений и нейродегенерации.

Авторы считают, что улучшение качества сна и таргетное воздействие на перициты могут стать новым направлением профилактики деменции. Следующим шагом должны стать клинические исследования, в которых будет оценено влияние терапии сна на сосудистые биомаркеры мозга.

В мае ученые определили, что и слишком продолжительный сон может быть вреден для мозга. Оказалось, что ночной сон длительностью девять часов и более связан с ухудшением памяти и мышления.