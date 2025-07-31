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13:37, 31 июля 2025Силовые структуры

Раскрыта роль жены полицейского в деле о диверсиях в Москве

ФСБ: Супругам из Москвы дали 15 и 17 лет за сбор данных для Украины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил супругов к 15 и 17 годам колонии строгого режима за сбор данных для Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Суд установил, что в мае 2023 года Валерия Егорова связалась с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и получила задание на сбор информации о местах дислокации и защищенности объектов Вооруженных Сил России на территории Москвы и области.

Затем она привлекла к сотрудничеству своего мужа и с мая 2023 по февраль 2024 года Павел Коротич возил жену по местам, где находятся объекты Минобороны России и Росгвардии, для скрытой фото- и видеосъемки военных зданий, ограждений и сотрудников, которые обеспечивают охрану территории.

Накануне Дня Победы, в мае 2024 года они планировали совершить диверсии на потенциально опасных объектах в Москве, а после скрыться на территории Украины.

Ранее сообщалось, что действующий сотрудник полиции оказался связан с подготовкой диверсии в Москве.

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