Раскрыто значение Часова Яра для армии России

Взятие Часова Яра позволило ВС России развить наступление в сторону Славянска

Установление контроля над Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР) позволило Вооруженным силам России развить наступление в сторону Славянска и Краматорска. Значение взятия этого населенного пункта раскрыл Telegram-канал «Военная хроника».

«Если сообщение об этом событии делается официально, значит российские войска вышли значительно дальше города и видимо уже приступили к работе по Славянску/Краматорску», — сказано в публикации.

Славянск и Краматорск — это последний рубеж обороны ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС России взяли под контроль Часов Яр в ДНР. Населенный пункт был взят «Южной» группировкой войск.