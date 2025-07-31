Раскрыты пораженные российской авиацией и артиллерией объекты Украины

Минобороны заявило об ударах по складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные объекты журналистам раскрыли в Минобороны России ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что также были атакованы пункты временной дислокации украинских военнослужащих, в том числе иностранных наемников, в 147-ми районах.

Кроме того, Минобороны отчиталось о групповом ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины, военному аэродрому и складу боеприпасов и комплектующих для беспилотников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Российская армия не наносит удары по гражданским объектам на Украине. По его словам, атакуется исключительно военная и околовоенная инфраструктура.