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16:38, 31 июля 2025Экономика

Россиян призвали поставить защиту на окна

Детский омбудсмен Ярославская: Родителям необходимо установить защиту на окна
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянам с детьми необходимо установить защиту на окна, чтобы уберечь ребенка от падения с высоты. Обзавестись специальными приспособлениями призвала родителей уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Как мы ни говорили, все равно детский травматизм, связанный с выпадением из окон в Москве, очень актуален и продолжается», — заявила детский омбудсмен. Ярославская привела в пример недавний случай, когда четырехлетняя девочка оперлась на москитную сетку и выпала с четвертого этажа. Ребенок остался жив, однако станет инвалидом, уточнила специалистка.

Спасением для родителей станут запирающие устройства на окна — их в том числе выдают в наборе для новорожденных от правительства Москва. Ярославская считает, что родители должны позаботиться о детях и поставить такие приспособления на все оконные рамы в доме или квартире.

Ранее россиян призвали расставить по дачному участку металлические дуги, чтобы защитить урожай от града и сильных дождей.

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