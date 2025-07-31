Россиянин годами насиловал четырех дочерей и сына

В Казани многодетный отец обвиняется в многолетнем насилии над 5 своими детьми

В Казани Верховный суд Республики Татарстан приступил к рассмотрению дела в отношении 45-летнего местного жителя, многодетного отца, который насиловал четверых дочерей и сына в течение многих лет. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник.

Мужчина обвиняется в нескольких эпизодах насильственных действий сексуального характера и изнасиловании. Свою вину фигурант отрицает. По его словам дети просто хотят лишить его квартиры.

По данным издания, обвиняемый жил в маленьком городе, расположенном в одном из районов Татарстана. Детей он воспитывал вместе с супругой. Он много пил и практически не работал. Семью обеспечивала его жена, мать потерпевших, которая практически не появлялась дома из-за работы. Фигурант пользовался этим и в период с 2009 по 2024 год насиловал своих детей. Они подвергались сексуальному насилию с шести лет.

По словам источника, мужчина угрожал детям расправой, если они захотят рассказать обо всем. Мать пострадавших ничего не знала о происходящем. В итоге одна из старших сестер вышла замуж и рассказала обо всем мужу. Он обратился к супругу другой сестры за помощью, и вместе они пошли к фигуранту домой. В результате отец девушек во всем признался.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Ишима, который надругался над 17-летней местной жительницей с инвалидностью.