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13:13, 31 июля 2025Россия

Россиянка притворилась пропавшим на СВО братом и вымогала деньги у его жены

Жительница Приангарья притворилась пропавшим на СВО братом и вымогала деньги
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Жительница Усолья-Сибирского Иркутской области притворилась братом, без вести пропавшим на специальной военной операции (СВО), и вымогала деньги у его жены. Об этом стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

Женщине из Приангарья пришло сообщение от супруга, в котором говорилось, что он якобы в госпитале и ему нужны деньги, чтобы вернуться на родину. Россиянка сначала перевела 50 тысяч рублей, а затем еще 70 тысяч на неизвестные реквизиты.

Когда военный перестал выходить на связь, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Оперативники выяснили, что сестра пропавшего участника спецоперации оформила счет на номер одного из детей и написала в мессенджере от имени брата.

Такой поступок женщина объяснила личной неприязнью к родственнице.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 20-летнего бойца СВО избили возле продуктового магазина.

ЖЗЛ
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