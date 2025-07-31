Россиянкам дали советы по выбору идеального платья

Дизайнер Репик заявила, что ключевую роль в создании образа играет цвет

Добавить индивидуальности образу можно с помощью нестандартных аксессуаров и неожиданных цветовых решений. Тогда даже строгий дресс-код заиграет новыми красками, рассказала «Известиям» основатель и креативный директор бренда одежды Polina Repik Полина Репик.

Она отметила, что ключевую роль в создании образа играет цвет. Беспроигрышными вариантами являются базовые благородные оттенки: черный, бежевый, изумрудный или индиго. Однако если есть желание выбрать необычный цвет, стоит довериться интуиции. При этом монохромный образ не обязателен — достаточно одного яркого акцента.

Также особого внимания заслуживает крой платья. Идеальный вариант — архитектурные, но комфортные формы со струящимися силуэтами, которые не сковывают движения. Платье должно подчеркивать достоинства фигуры, а также придавать уверенности в себе.

В перечень трендовых материалов дизайнер включила ажурные сетки, кружево и полупрозрачные ткани, создающие эффект игры света и тени. Дополнительный шарм образу придают мерцающие аппликации из бисера и пайеток. А глубокий вырез на спине, асимметричный подол или оригинальный воротник помогут привлечь внимание без излишней вычурности.

«Завершающий штрих — продуманные аксессуары, макияж и прическа. Гармоничное сочетание всех элементов создает законченный образ. Например, манжеты из михайловского кружева ручной работы могут стать изящным дополнением к платью с длинными рукавами», — заключила Репик.

Ранее стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова перечислила россиянкам самые модные цвета и принты лета 2025 года. В частности, в текущем сезоне в моду вошли неоновые яркие оттенки.