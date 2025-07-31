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15:32, 31 июля 2025Ценности

Стилист перечислила россиянкам самые модные цвета и принты лета 2025 года

Стилист Скороходова призвала носить на клетчатый принт летом 2025 года
Екатерина Ештокина

Фото: Андрей Аркуша / Globallookpress.com

Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова перечислила россиянкам самые модные цвета и принты лета 2025 года. Соответствующий материал публикует «Радио 1».

Эксперт рассказала, что в текущем сезоне в моду вошли неоновые яркие оттенки, такие как лайм, сиреневый, насыщенный оранжевый, желтый и небесно-голубой. «Полный полет фантазии — это то, что сегодня на пике популярности», — пояснила она.

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Кроме того, собеседница издания призвала носить клетчатый принт. «Начиная от самых маленьких клеточек и заканчивая большими кусками — все модно. Но стоит учитывать, что крупная клетка визуально добавляет объема, а мелкая клетка его съедает», — пояснила Скороходова.

Ранее в июле любимый аксессуар знаменитостей из 2000-х вновь стал популярным. В настоящее время, как отмечают журналисты, у звезд снова обрели актуальность банданы.

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