Российских автовладельцев обложили новыми пошлинами

Путин ввел госпошлины для автовладельцев и мигрантов с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России введут новые государственные пошлины для владельцев автомобилей. Соответствующий закон, как сообщила «Российская газета», подписал президент России Владимир Путин.

Так, пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, вырастет с 2000 до 3000 рублей. Для прицепов и мототранспортных средств она вырастет с 1500 до 2250 рублей.

За выдачу бумажного свидетельства о регистрации транспортного средства придется платить не 500 рублей, как в настоящее время, а 1500, а за выдачу пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства — 4,5 тысячи рублей. Пошлина за выдачу водительского удостоверения на пластиковой основе составит 4000 рублей, а пошлина на аналогичный документ, но на пластиковой основе нового поколения, — 6000 рублей.

Кроме того, для автошкол пошлина за документ о соответствии учебно-материальной базы требованиям, установленным Минпросвещения России, составит 15 тысяч рублей.

Авторы пояснительной записки к закону уверены, что новые пошлины за получение водительских удостоверений не обременят граждан и не повлияют на доступность получения этих документов.

Ранее сообщалось, что закон о введении новых пошлин и повышении прежних тарифов депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях 22 июля.

