Российский суд отпустил участников группового изнасилования

В Набережных Челнах суд освободил арестованных за групповое насилие мужчин

В Набережных Челнах в зале суда освободили арестованных за групповое изнасилование. Об этом сообщает KAZANFIRST.

По данным издания, изнасилование произошло в марте 2019 года в одном из баров города. Компания парней в состоянии алкогольного опьянения, в том числе молодой человек, который работал администратором в этом заведении, затащила нетрезвую девушку в кабинку туалета и изнасиловала. После происшествия пострадавшая смогла там закрыться и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Полицейские задержали злоумышленников.

Суд приговорил двоих к 3,5 года, одного к 2,5 года лишения свободы, а остальные получили по четыре года, но приговор обжаловали. Дело вернули на рассмотрение, и суд учел время содержания фигурантов под стражей. Их освободили в зале суда в связи с отбытием срока наказания.

Ранее сообщалось, что россиянин в парке напал на несовершеннолетнюю с целью изнасиловать и задушить.