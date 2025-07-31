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17:00, 31 июля 2025Силовые структуры

Российский суд отпустил участников группового изнасилования

В Набережных Челнах суд освободил арестованных за групповое насилие мужчин
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Набережных Челнах в зале суда освободили арестованных за групповое изнасилование. Об этом сообщает KAZANFIRST.

По данным издания, изнасилование произошло в марте 2019 года в одном из баров города. Компания парней в состоянии алкогольного опьянения, в том числе молодой человек, который работал администратором в этом заведении, затащила нетрезвую девушку в кабинку туалета и изнасиловала. После происшествия пострадавшая смогла там закрыться и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Полицейские задержали злоумышленников.

Суд приговорил двоих к 3,5 года, одного к 2,5 года лишения свободы, а остальные получили по четыре года, но приговор обжаловали. Дело вернули на рассмотрение, и суд учел время содержания фигурантов под стражей. Их освободили в зале суда в связи с отбытием срока наказания.

Ранее сообщалось, что россиянин в парке напал на несовершеннолетнюю с целью изнасиловать и задушить.

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