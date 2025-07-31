Российский военный незаконно продлил себе отпуск и проигнорировал службу в ДНР

На Сахалине суд приговорил военного к 7,5 года за оставление воинской части

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима военного, который без уважительных причин не вернулся на службу в воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР) из отпуска. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы») и лишили воинского звания.

16 марта 2024 года осужденный должен был вернуться из отпуска в часть, которая находится в ДНР. Он этого не сделал, а решил незаконно продлить себе отпуск и остался дома в Сахалинской области. 19 марта 2024 года военная комендатура его задержала.

Ранее сотрудники ФСБ задержали контрактника, самовольно оставившего воинскую часть в Волгоградской области ради наркобизнеса.