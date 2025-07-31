Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:33, 31 июля 2025Силовые структуры

Российский военный незаконно продлил себе отпуск и проигнорировал службу в ДНР

На Сахалине суд приговорил военного к 7,5 года за оставление воинской части
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима военного, который без уважительных причин не вернулся на службу в воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР) из отпуска. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы») и лишили воинского звания.

16 марта 2024 года осужденный должен был вернуться из отпуска в часть, которая находится в ДНР. Он этого не сделал, а решил незаконно продлить себе отпуск и остался дома в Сахалинской области. 19 марта 2024 года военная комендатура его задержала.

Ранее сотрудники ФСБ задержали контрактника, самовольно оставившего воинскую часть в Волгоградской области ради наркобизнеса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уничтожении крупнейшей группировки ВСУ в Часовом Яре

    Армия России начали уничтожать остатки ВСУ близ Часова Яра

    Россиянин надругался над подростком с инвалидностью в ее же квартире

    В России начали расти цены на курятину

    У 56-летней телезвезды обнаружили рак

    Возлюбленная Джейсона Стэйтема опубликовала фото в откровенном виде

    Мужчина ушел от жены к ее сестре ради будущих детей

    В США разбился истребитель F-35

    Экс-посол США указал на одну из самых больших ошибок Трампа в отношении России

    В США оценили слова Грэма о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости