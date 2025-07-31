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00:20, 31 июля 2025Экономика

Сейсмические волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании за 15 минут

IGEO: Волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании всего за 15 минут
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Институт геонаук (IGEO) сообщил, что сейсмические волны от землетрясения на Камчатке, случившегося в среду, достигли Испании всего за 15 минут, пишет РИА Новости.

«Вот так было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке в Испании. Сейсмические волны достигли её всего за 15 минут», — говорится в заявлении.

В среду, 30 июля, на Камчатке произошло самое сильное землетрясение с 1952 года. Объявлена угроза цунами, жителей просят избегать берегов в опасных зонах. Правительство Сахалинской области ввело режим ЧС в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.

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