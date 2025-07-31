Швецию обвинили в создании фейков про украинских детей для дискредитации России

Посольство: Швеция пытается дискредитировать Россию фейками про украинских детей

Шведские СМИ пытаются дискредитировать Россию распространением фейков про якобы имевшую место депортацию украинских детей. Об этом в Telegram сообщает российское посольство в Стокгольме.

«Неоднократно якобы „похищенные“ несовершеннолетние впоследствии обнаруживались в европейских странах. По последним данным, 101 украинский ребенок из 81 семьи воссоединился с родственниками на Украине и в других странах, а в Россию с Украины вернулись 22 ребенка из 15 семей», — прокомментировало диппредставительство заметку шведской газеты Dagens Nyheter (DN) о «краже» детей.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты за апрель 2025 года выдворили из страны рекордное за последние 35 лет количество маленьких детей.