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19:56, 31 июля 2025Мир

Швецию обвинили в создании фейков про украинских детей для дискредитации России

Посольство: Швеция пытается дискредитировать Россию фейками про украинских детей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Шведские СМИ пытаются дискредитировать Россию распространением фейков про якобы имевшую место депортацию украинских детей. Об этом в Telegram сообщает российское посольство в Стокгольме.

«Неоднократно якобы „похищенные“ несовершеннолетние впоследствии обнаруживались в европейских странах. По последним данным, 101 украинский ребенок из 81 семьи воссоединился с родственниками на Украине и в других странах, а в Россию с Украины вернулись 22 ребенка из 15 семей», — прокомментировало диппредставительство заметку шведской газеты Dagens Nyheter (DN) о «краже» детей.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты за апрель 2025 года выдворили из страны рекордное за последние 35 лет количество маленьких детей.

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