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14:32, 31 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Способность ЕС выполнить требования Трампа по энергоносителям оценили

Аналитик Юшков: ЕС не сможет выполнить требования Трампа по закупке топлива
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Брюссель будет требовать от национальных правительств отказа от российской нефти, однако столкнется с возражениями и невозможностью выполнить условия президента Дональда Трампа. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Ранее сообщалось, что в случае, если Европа будет покупать у США недостаточно нефти и газа, Белый дом повысит пошлины для Евросоюза (ЕС). Уточняется, что ЕС обязался приобрести энергоресурсов на 750 миллионов долларов.

Аналитик отметил, что планы Евросоюза на американскую нефть нереалистичны, потому что против отказа от российской нефти выступят Венгрия и Словакия, для которых любая альтернатива выйдет значительно дороже. Чтобы добиться желаемого, Брюсселю нужно будет придумать процедуру, которая лишила бы эти страны права вето.

«Пока что им это не удается, потому что лишение права накладывать вето может спровоцировать политический кризис внутри Евросоюза. Кроме того, говорить, что Европа сможет закупить американских энергоносителей на триллион долларов, сложновато. Даже озвученные Трампом планы на сумму в 750 миллиардов долларов за три года выглядят нереалистично», — объяснил Юшков.

Кроме того, он указал, что США не будут давать скидки Европе на свои энергоносители, которые к тому же из-за своей особенности при производстве дают меньше нефтепродуктов. Юшков отметил, что Трамп не сможет указывать нефтяным компаниям, куда поставлять нефть, поскольку ее будут отправлять туда, где ее купят более выгодно.

Ранее сообщалось, что лидеры французских социалистов охарактеризовали торговое соглашение ЕС с США как позор и путь к подчинению для стран-членов Евросоюза. Как заявил генеральный секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве, фактически сделка с Трампом означает вассализацию Европы, так как страны предпочли ориентироваться на свои национальные интересы, а не действовать как единый блок.

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