В США пригрозили повысить пошлины для Европы из-за недостаточной покупки нефти и газа

NYT: США повысят пошлины для ЕС в случае недостаточной покупки энергоносителей

В случае, если Европа будет покупать у США недостаточно нефти и газа, Белый дом повысит пошлины для Евросоюза (ЕС). Таким исходом пригрозил неназванный представитель Белого дома сообщает The New York Times (NYT).

Если в течение трех лет ЕС нарушит соглашение, в рамках которого он обязался приобрести энергоресурсов на 750 миллионов долларов, торговую политику могут ужесточить еще сильнее. Однако, допускают эксперты, в соглашениях, которых добился президент США Дональд Трамп с лидерами других стран, не прописаны ни обязательства по закупке энергетического сырья, ни средства по защите прав поставщика при нарушении договоренностей.

«Даже если эти объемы имеют экономический смысл, Европейский союз не может заставить частные компании в странах-участницах покупать так много. А правительство США не имеет права указывать своим нефтегазовым компаниям, куда продавать свою продукцию», — отмечают авторы.

Чтобы добиться исполнения закрепленных в соглашении условий, европейцы планируют запустить «специальный процесс» для объединения спроса в странах ЕС и его сопоставления с подходящими поставками из США. США должны будут поддержать эти закупки, обеспечив неограниченный доступ и достаточные производственные и экспортные мощности, — поясняют в NYT.

Лидеры французских социалистов охарактеризовали торговое соглашение ЕС с США как позор и путь к подчинению для стран — членов Евросоюза. Как заявил генеральный секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве, фактически сделка с Трампом означает вассализацию Европы, так как страны предпочли ориентироваться на свои национальные интересы, а не действовать как единый блок.