Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:53, 31 июля 2025Забота о себе

Стали известны симптомы аллергии на солнце

Чернушевич: Одним из проявлений аллергии на солнце является солнечная крапивница
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Одним из проявлений аллергии на солнце является солнечная крапивница — это аллергическое заболевание кожи, возникающее из-за воздействия ультрафиолетовых лучей. О симптомах и причинах аллергии на солнце «Известиям» рассказала врач-аллерголог Дарья Чернушевич.

«Под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу в организме человека активируются так называемые тучные клетки иммунной системы. Они содержат гранулы с активными веществами, которые могут оказывать различные эффекты в тканях органов. При высвобождении этих гранул под влиянием солнечного света происходит выброс гистамина — вещества, которое организм вырабатывает при аллергии и воспалительных процессах, что способствует расширению кровеносных сосудов», — заметила эксперт.

По ее словам, солнечная крапивница, к примеру, проявляется в виде волдырей на коже и сильного зуда. Кроме того, аллергия может проявиться фотодерматинами — воспалениями организма, которые чаще всего вызваны приемом лекарств, использованием парфюма и некоторых видов косметики, а также компонентами растений.

Для снижения риска развития солнечной аллергии врач посоветовала регулярно использовать SPF-средства. При этом их стоит обновлять каждые два часа после выхода на улицу. Также специалист порекомендовала минимизировать время нахождения на солнце, особенно с 11 до 14 часов дня.

Ранее россияне, отдыхающие на зарубежных курортах, массово пожаловались на аллергию на море. Проблема коснулась туристов на пляжах в Турции, Египте и на Мальдивах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Индии начали отказываться от российской нефти. Это происходит на фоне угроз Трампа ввести 100-процентные пошлины

    Samsung приготовилась выпустить уникальный смартфон

    В ВСУ раскрыли подробности боев в Мирнограде

    Диетолог сравнила пользу натуральной и поваренной соли

    Россиянкам дали советы по выбору идеального платья

    Постпредство США в ООН объяснило ультиматум Трампа

    Путин подписал закон о штрафах за разглашение гостайны в СМИ

    Грязный носок Майкла Джексона продали на аукционе за сотни тысяч рублей

    В России заявили о совершенствовании «оружия Судного дня»

    Ведущая «Давай поженимся!» ответила на слухи о разводе Диброва словами «их не жалко»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости