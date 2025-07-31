Стали известны симптомы аллергии на солнце

Чернушевич: Одним из проявлений аллергии на солнце является солнечная крапивница

Одним из проявлений аллергии на солнце является солнечная крапивница — это аллергическое заболевание кожи, возникающее из-за воздействия ультрафиолетовых лучей. О симптомах и причинах аллергии на солнце «Известиям» рассказала врач-аллерголог Дарья Чернушевич.

«Под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу в организме человека активируются так называемые тучные клетки иммунной системы. Они содержат гранулы с активными веществами, которые могут оказывать различные эффекты в тканях органов. При высвобождении этих гранул под влиянием солнечного света происходит выброс гистамина — вещества, которое организм вырабатывает при аллергии и воспалительных процессах, что способствует расширению кровеносных сосудов», — заметила эксперт.

По ее словам, солнечная крапивница, к примеру, проявляется в виде волдырей на коже и сильного зуда. Кроме того, аллергия может проявиться фотодерматинами — воспалениями организма, которые чаще всего вызваны приемом лекарств, использованием парфюма и некоторых видов косметики, а также компонентами растений.

Для снижения риска развития солнечной аллергии врач посоветовала регулярно использовать SPF-средства. При этом их стоит обновлять каждые два часа после выхода на улицу. Также специалист порекомендовала минимизировать время нахождения на солнце, особенно с 11 до 14 часов дня.

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