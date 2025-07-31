Стало известно о выдворении из России исполнителя теракта в «Крокусе»

Исполнителя теракта в «Крокусе» выдворяли из РФ в 2018 году с запретом на въезд

Одного из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Саидакрами Рачабализоду в 2018 году выдворили из России и ограничили въезд в страну до сентября 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

«После своего выдворения в 2018 году с территории Российской Федерации, ограничение которого снято 31 августа 2023 года, Рачабализода находился на территории Республики Таджикистан», — отмечается в сообщении.

Согласно документам, после просмотра видеороликов в интернете, Рачабализода начал разделять взгляды радикального ислама. Он также подписался на Telegram-канал подразделения террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) — «Вилаят Хорасан».

Там он выразил желание присоединиться к террористической группе, после чего с ним связался куратор, представившийся Сайфулло. Он сообщил о необходимости прилететь в Турцию, откуда его должны были переправить в Афганистан.

Группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта 2024 года. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание, заблокировав в нем людей. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек, еще 551 пострадал.