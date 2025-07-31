Трампу дали советы в отношении России и Украины

Экс-посол США в России Макфол посоветовал Трампу конфисковать российские активы

Бывший американский посол в России Майкл Макфол дал президенту США Дональду Трампу советы по завершению конфликта на Украине. Их он перечислил в статье для Foreign Policy (FP).

«Если бы я был президентом Трампом или его советником, я бы в первую очередь позаботился о том, чтобы санкции, которыми он угрожает, были эффективными», — посоветовал дипломат.

Во-вторых, пишет Макфол, он бы конфисковал российские активы на сумму от пяти до десяти миллиардов долларов, которые хранятся в американских банках, и отдал их Украине. По мнению экс-посла, этот шаг подтолкнул бы и Европейский союз сделать то же самое с замороженными активами России.

В-третьих, Макфол счел необходимым увеличить военную помощь Украине. По его словам, это даст понять России, что Запад не бросит Украину, а также создаст благоприятные условия для прекращения огня.

Ранее Макфол усомнился в целесообразности антироссийских санкций, поскольку их введение не приведет к эффективным переговорам.