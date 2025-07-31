Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:04, 31 июля 2025Моя страна

Церковь с тысячерублевой купюры решили отремонтировать

Храм Иоанна Предтечи в Ярославле с тысячерублевой купюры решили отремонтировать
Мария Винар

Фото: Ludvig14 / Wikimedia

Власти Ярославля решили отремонтировать изображенную на тысячерублевой купюре церковь Иоанна Предтечи в поселке Толчково. Об этом пишет «Российская газета».

Единственная в стране 15-купольная церковь была построена XVII веке. На ее реставрацию власти города планируют потратить 973 миллиона рублей. При этом 127,3 миллиона рублей отведут на обновление колокольни, святых ворот и ограды.

О решении отремонтировать недействующий храм стало известно в конце 2024 года. В первую очередь реконструкции подвергнутся колокольни и святые ворота, построенные в 1690-х годах. Затем работы будут переведены на ограды с воротами, которые были возведены в 1875-1876-х годах. Лот на реставрацию самого храма выставят на торги после получения результатов госэкспертизы.

Ранее сообщалось, что в Свято-Троицком храме восстановили уникальные фрески, созданные в конце XIX — начале XX века.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдепе США озвучили новую меру давления Трампа на Россию

    Укрепление рубля объяснили неверием рынков в возможность изолировать Россию

    В НАБУ высказались о деле против нового премьера Украины

    Знаменитый во Владивостоке Золотой мост украсят муралами в морском стиле

    Назван простой способ избавиться от судорог в мышцах

    Apple обвинили в жадности из-за дорогих запчастей для гаджетов

    Российский стилист раскритиковал скандальную певицу за запрет мужчинам носить розовые вещи

    ВСУ начали самое амбициозное строительство укреплений

    В Госдепе рассказали о контактах с Россией по Украине

    Названа причина смерти Халка Хогана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости