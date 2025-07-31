Церковь с тысячерублевой купюры решили отремонтировать

Храм Иоанна Предтечи в Ярославле с тысячерублевой купюры решили отремонтировать

Власти Ярославля решили отремонтировать изображенную на тысячерублевой купюре церковь Иоанна Предтечи в поселке Толчково. Об этом пишет «Российская газета».

Единственная в стране 15-купольная церковь была построена XVII веке. На ее реставрацию власти города планируют потратить 973 миллиона рублей. При этом 127,3 миллиона рублей отведут на обновление колокольни, святых ворот и ограды.

О решении отремонтировать недействующий храм стало известно в конце 2024 года. В первую очередь реконструкции подвергнутся колокольни и святые ворота, построенные в 1690-х годах. Затем работы будут переведены на ограды с воротами, которые были возведены в 1875-1876-х годах. Лот на реставрацию самого храма выставят на торги после получения результатов госэкспертизы.

Ранее сообщалось, что в Свято-Троицком храме восстановили уникальные фрески, созданные в конце XIX — начале XX века.