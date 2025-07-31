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11:21, 31 июля 2025Россия

У самолета отказал двигатель во время полета в российском регионе

В Оренбургской области учебный самолет сел в поле из-за отказа двигателя
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: wirestock / freepik

В Оренбургской области у учебного самолета отказал двигатель во время полета в районе города Бугуруслана. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Как стало известно авторам поста, борт произвел вынужденную посадку в поле. Самолет получил повреждения, однако их характер не уточняется. Находившиеся на воздушном судне инструктор и курсант не пострадали.

Официальные ведомства и региональные власти информацию о происшествии пока не комментировали.

Ранее в Якутии в 300 километрах от поселка Жиганск совершил вынужденную посадку самолет Ан-2, принадлежащий старательской артели «Золото Ыныкчана». В Росавиации опубликовали фотографии с места происшествия, судя по которым у воздушного судна сломались крылья. В момент инцидента на борту находились три человека, пострадавших нет.

ЖЗЛ
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