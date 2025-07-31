Умерла актриса Адриана Асти

Звезда фильма «Калигула» Адриана Асти умерла в возрасте 94 лет

Итальянская актриса театра и кино Адриана Асти ушла из жизни. Об этом пишет издание Il Figlio.

Артистки не стало в возрасте 94 лет. Сообщается, что она скончалась в Риме.

Адриана Асти снялась во множестве известных картин, включая фильмы «Рокко и его братья» и «Зорро» с легендарным французским актером Аленом Делоном, «Калигула» режиссера Тинто Брасса, «Призрак свободы», «Людвиг», «Короткий отпуск» и другие. В 1974 году актриса была удостоена премии «Давид Ди Донателло», также среди ее наград — премия «Золотой глобус». В конце 60-х Асти состояла в браке с прославленным итальянским кинематографистом Бернардо Бертолуччи.