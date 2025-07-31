В Европе испугались возможных решений Трампа в отношении России

Politico: В ЕС боятся, что Трамп снимет санкции с экспорта энергоносителей из РФ

В Европейском союзе (ЕС) испугались возможного решения президента США Дональда Трампа о снятии санкций с экспорта энергоносителей из России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их словам, члены Евросоюза опасаются, что американский лидер, несмотря на ужесточение тона в отношении Москвы, «пойдет на огромные уступки российскому президенту» Владимиру Путину. Бывшие и действующие европейские дипломаты, а также эксперты и представители нефтегазовой отрасли Соединенных Штатов уверены, что подобный шаг может «сокрушить экономический барьер Запада» вокруг РФ.

Газета обратила внимание, что российский газ всегда будет дешевле поставок из США из-за расходов последних на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), погрузку на суда, транспортировку через Атлантику и последующую регазификацию.

27 июля Брюссель и Вашингтон договорились о торговой сделке. Согласно условиям, ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов.

Все страны Евросоюза откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Кроме того, Европа откажется от российских нефти и газа в пользу американского СПГ и ядерного топлива.

