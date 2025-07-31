В Кремле объяснили невозможность паузы в возвращении американского бизнеса

Песков: Никакого возвращения американского бизнеса нет, ставить на паузу нечего

Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому нечего и «ставить на паузу». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

В связи с просьбой прокомментировать возможность такой паузы представитель Кремля отметил, что «многие наблюдатели и аналитики уже не знают, откуда черпать вдохновение».

В то же время Песков сказал, что сотрудничество с российским бизнесом было бы в интересах американских предпринимателей, многие из которых заинтересованы в возможности восстановления взаимодействия. Эти слова пресс-секретарь главы государства произнес в контексте заявления Трампа, написавшего в Truth Social, что «Россия и США почти не торгуют друг с другом».

Как отметил Песков, признавая, что экономическое взаимодействие двух стран сейчас почти «на нуле», в России не могут согласиться с тем, что оно должно там и остаться.