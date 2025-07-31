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17:05, 31 июля 2025Мир

В Кремле отреагировали на угрозы Трампа в сторону БРИКС

Песков заявил, что БРИКС не является антиамериканской организацией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

БРИКС не направляет свою деятельность против других стран и не является «антиамериканской организацией». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«БРИКС не отвечает на угрозы. БРИКС никогда свою деятельность не ориентирует против каких-то стран. В этом нет задачи БРИКС», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, БРИКС создавался и развивается для того, чтобы страны взаимодействовали и сотрудничали в сферах, представляющих взаимный интерес и приносящих взаимную выгоду.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры насчет пошлин для стран БРИКС. По его мнению, государства объединения противостоят США и действуют против американского доллара, чтобы лишить его статуса мировой резервной валюты.

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