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07:18, 31 июля 2025Бывший СССР

В Крыму назвали самый важный вопрос для преемника Зеленского

Константинов: Преемнику Зеленского придется признать потерю территорий
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Украина не будет развиваться, если преемник президента страны Владимира Зеленского не признает потерю территорий, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, такому человек предстоит признать потерю миллионов людей и решать вопрос с разрушенной экономикой. «Придется рассказывать народу, почему все это случилось и почему не договорились раньше», — добавил Константинов.

Ранее Служба внешней разведки заявила, что США и Великобритания на курорте в Альпах организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и бывшего главнокомандующего Вооруженными силами республики, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждались перспективы замены Зеленского на последнего.

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