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17:51, 31 июля 2025Мир

В МИД России рассказали о странном требовании со стороны Японии

МИД РФ сделал представление Японии из-за требования «Золотого павильона»
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министерство иностранных дел России сделало представление посольству Японии в Москве из-за требования вернуть макет «Кинкакудзи — Золотой павильон», который рассматривается как подарок и с 2001 года экспонируется в сахалинской научной библиотеке. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

В ведомстве назвали странным просьбу японского представительства. «Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского Генконсульства, равно как и реабилитации некогда позитивного имиджа Страны восходящего солнца», — указали в российском МИД.

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