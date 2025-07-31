В МИД России рассказали о странном требовании со стороны Японии

МИД РФ сделал представление Японии из-за требования «Золотого павильона»

Министерство иностранных дел России сделало представление посольству Японии в Москве из-за требования вернуть макет «Кинкакудзи — Золотой павильон», который рассматривается как подарок и с 2001 года экспонируется в сахалинской научной библиотеке. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

В ведомстве назвали странным просьбу японского представительства. «Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского Генконсульства, равно как и реабилитации некогда позитивного имиджа Страны восходящего солнца», — указали в российском МИД.