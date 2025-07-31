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15:45, 31 июля 2025Мир

В Нью-Йорке произошла вспышка опасной инфекции

Число заболевших легионеллезом в Нью-Йорке достигло 22 человек
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Число заболевших «болезнью легионеров» в Нью-Йорке за последнюю неделю достигло 22 человек, один случай заболевания завершился летальным исходом. Об этом сообщается в заявлении городского Департамента здравоохранения.

«Департамент здравоохранения города Нью-Йорк сегодня представил обновленную информацию о расследовании очага  легионеллеза  в Центральном Гарлеме и прилегающих районах. С 25 июля 2025 года болезнь легионеров была диагностирована у 22 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Городские власти призывают жителей и работников районов, где были зафиксированы случаи заболевания, немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении гриппоподобных симптомов — кашля, лихорадки, мышечной боли или затрудненного дыхания.

Ранее стало известно о туристе, который подхватил «болезнь легионеров» в отеле в Турции и впал в кому. По его словам, в номере, где он остановился, было грязно и присутствовал затхлый запах.

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