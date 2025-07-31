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10:58, 31 июля 2025Мир

В одной стране отменили действовавшее с 2021 года чрезвычайное положение

Kyodo: В Мьянме отменили действовавшее с 2021 года чрезвычайное положение
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ann Wang / Reuters

Правящие военные силы Мьянмы в четверг, 31 июля, отменили чрезвычайное положение, длившееся в стране четыре с половиной года. Об этом сообщает агентство Kyodo.

После переворота 1 февраля 2021 года, в результате которого было свергнуто избранное правительство во главе с Аун Сан Су Чжи, хунта неоднократно продлевала действие чрезвычайного положения из-за затянувшегося конфликта между военными и оппозиционными силами.

Теперь режим ЧП отменен для проведения всеобщих выборов, которые запланированы на ближайшие месяцы, на фоне продолжающейся гражданской войны. По словам представителя армии Зо Мин Туна, страна должна двигаться «в сторону многопартийной демократической системы».

В феврале 2021 года к власти в Мьянме пришли военные, устроившие переворот и задержавшие президента Мьянмы Вин Мьина, а также главу партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи. Военные, поддерживающие Партию солидарности и развития Союза, не согласились с результатами всеобщих выборов 2020 года.

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