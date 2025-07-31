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14:08, 31 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы Трампа ввести пошлины против стран БРИКС

Депутат Чепа: Трамп пытается запугать БРИКС пошлинами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Страны объединения БРИКС раздражают США из-за своего места в мировой экономике, поэтому президент Дональд Трамп пытается запугать их и вынудить не переходить на расчеты в национальных валютах, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» политик прокомментировал планы Трампа ввести пошлины против объединения.

«БРИКС занимает все более видное место в мировой экономике и, естественно, это раздражает США. Однополярный мир рухнул, и США пока с этим не готовы согласиться. То, что идут расчеты в национальных валютах — это выгодно государствам-участницам БРИКС, но это, естественно, напрягает, мешает и не нужно США, которые стараются насаждать долларизацию», — сказал Чепа.

По его мнению, Трамп пытается запугать государства объединения БРИКС, чтобы вынудить их не переходить на расчеты в национальных валютах, а использовать доллар.

«Мы сегодня уже видим, что страны заявляют о расчетах в национальных валютах и будут вести свою работу дальше. Например, Бразилия недавно заявила, что в случае действий каких-то санкций они будут искать других покупателей на свои товары. БРИКС развивается, БРИКС будет развиваться и расширяться», — добавил депутат.

Ранее Трамп заявлял, что ведет переговоры насчет пошлин для стран БРИКС. По его мнению, государства объединения противостоят США и действуют против американского доллара, чтобы лишить его статуса мировой резервной валюты.

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