В России отреагировали на сообщения о возможной масштабной сделке с США

Сенатор Карасин: Масштабная экономическая сделка США и России — это размышления

Данные о том, что президент США Дональд Трамп может предложить России масштабную экономическую сделку — размышления вслух, но стране интересно выгодное экономическое сотрудничество с США, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это размышление вслух, возможно, кого-то из высоких чинов администрации США. И это надо рассматривать как часть общей полемики относительного того, как же развивать отношения с Россией. Там есть, как вы знаете, резкие суждения по кризису на Украине, выдвигаются сроки то одни, то другие. С другой стороны, всех остальных пугают пошлинами и, наконец, рассуждения вот такого типа», — сказал Карасин.

По его мнению, в этом и заключается умение президента США Дональда Трампа быть разнополюсным и держать медийное пространство и политологов в возбужденном состоянии.

«В любом случае, это те правила, которым сейчас следует Вашингтон. Надо с этим смириться, спокойно к этому относиться и разбирать все эти возможные варианты, о которых там говорят», — подытожил Карасин.

Он отметил, что России интересно выгодное экономическое сотрудничество с США.

Ранее издание Politico писало о том, что «колоссальные экономические сделки», которые американский президент Дональд Трамп может предложить России ради завершения конфликта на Украине, могут сокрушить экономический барьер Запада. Дипломаты Восточной Европы, а также американские эксперты испугались, что возможная сделка может стать «кувалдой» для американской энергетики, так как подорвет рост поставок сжиженного природного газа из США.

