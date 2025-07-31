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16:28, 31 июля 2025Россия

В России предложили запретить езду на мотоциклах из-за сходства со звуками БПЛА

Клюев предложил запретить езду на мотоциклах из-за сходства со звуком БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Депутат курской областной Думы Алексей Клюев предложил запретить езду на мотоциклах из-за сходства со звуками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал «Секундочку».

Российский коммунист пожаловался на то, что звук двигателя мотоцикла или мопеда напоминает звук приближающегося дрона.

По мнению парламентария, необходимо обратиться в ГИБДД с просьбой провести профилактическую беседу с мотоклубами и отдельными гражданами. Также Клюев посоветовал коллегам внести изменения в КоАП.

«Пока сохраняется у нас режим КТО, сохраняется опасность, такие меры принимать надо», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области заметили машины скорой с сетками для защиты от дронов.

ЖЗЛ
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