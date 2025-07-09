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11:25, 9 июля 2025Россия

В российском приграничье заметили машины скорой помощи с сетками для защиты от дронов

В Белгородской области заметили машины скорой с сетками для защиты от дронов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Подъём»

В Белгородской области заметили машины скорой помощи с сетками для защиты от дронов. Фото с одним из таких автомобилей в приграничном российском регионе опубликовало издание «Подъем».

По сведениям издания, в прошлом подобные защитные устройства жители видели только на военной и сельскохозяйственной технике.

В июне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился установить такую защиту на все автомобили скорой помощи в приграничных районах региона.

До этого Гладков рассказал, что ВСУ ударили сразу по десяти населенным пунктам Белгородской области. В результате произошедшего никто из мирных граждан не пострадал.

Еще раньше в Белгородской области украинские беспилотники подожгли поле с пшеницей и повредили 15 автомобилей.

ЖЗЛ
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