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09:02, 31 июля 2025Мир

В США оценили слова Грэма о России

Риттер: Грэм предупредил Москву о реальных намерениях Вашингтона
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл Москве истинные намерения Вашингтона. Так слова американского конгрессмена оценил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире своего YouTube-канала.

«Грэм буквально предупредил Москву о реальных намерениях Вашингтона: обанкротить Россию, сломить экономически и поставить на колени», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что заносчивость сенатора ослепляет его, поскольку США идут совсем не тем путем.

Ранее Грэм заявил, что Россия научилась обходить санкции, но президент США Дональд Трамп меняет правила игры своим ультиматумом. По словам конгрессмена, подавляющее двухпартийное большинство в американском Сенате готово поддержать инициативу американского лидера о введении новых мер против России.

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