Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:59, 31 июля 2025Из жизни

В США родился «самый старый» ребенок из хранившегося 30 лет эмбриона

В США родился «самый старый» ребенок из эмбриона, который хранился 30 лет
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Ajay Verma / Reuters

В США родился мальчик из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет, сообщает MIT Technology Review.

В материале его называют «самый старым ребенком». Родители «усыновили» эмбрион у Линды, которая прошла процедуру ЭКО в 1994 году. Тогда было создано четыре эмбриона, один из них перенесли в матку самой женщины, в результате чего у нее родилась девочка. Остальные три эмбриона были криоконсервированы в надежде на еще одного ребенка. В материале говорится, что хранение обошлось Линде в тысячу долларов в год. В итоге спустя несколько десятилетий она решила отдать эмбрионы другой семье.

До этого Daily Mirror рассказывала, что в Великобритании женщина согласилась выносить ребенка для лучшей подруги, родившейся без матки..

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп меняет правила игры». В Конгрессе США выступили с жестким обращением к России

    Подписавшие контракт с ВСУ по программе «18-24» остались без денег

    Сексолог предложила женщинам необычный способ мастурбации для самопознания

    Рыбака вырвали из зубов крокодила

    Влияние теракта 7 октября 2023 года на мировоззрение израильтян раскрыли

    В США родился «самый старый» ребенок из хранившегося 30 лет эмбриона

    Раскрыто одно из последствий землетрясения на Камчатке

    На Западе спрогнозировали крупное отступление ВСУ в течение полугода

    Россиян предупредили об опасности неправильного хранения кормов для животных в жару

    Оценена глобальная эффективность вакцинации от COVID-19

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости