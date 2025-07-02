Женщина согласилась родить ребенка для лучшей подруги без матки

В Великобритании женщина согласилась выносить ребенка для подруги без матки

В Великобритании женщина по имени Дейзи Хоуп согласилась выносить ребенка для лучшей подруги, родившейся без матки, — Джорджии Баррингтон. Об этом пишет Daily Mirror.

В 15 лет Баррингтон диагностировали синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузер. Это генетическое заболевание, при котором матка отсутствует или недоразвита. Баррингтон была расстроена, поскольку мечтала о детях, и тогда Хоуп пообещала выносить для нее ребенка в будущем.

Прошло больше десяти лет, и Баррингтон стала акушеркой. В апреле 2022 года она приняла роды у Хоуп. Та родила девочку по имени Эмилия и вспомнила о своем обещании. «Теперь я понимаю, как невероятно быть мамой, и если я смогу это сделать, Джорджия этого заслуживает», — призналась она. Женщина согласилась стать суррогатной матерью для ребенка Баррингтон и ее партнера Ллойда Уильямса.

Первая попытка ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) закончилась выкидышем, но подруги не сдались. В январе 2025 года Хоуп снова пересадили эмбрион Баррингтон и Уильямса, и он прижился. Беременность протекает нормально.

Подруги рассказали, что их родители положительно приняли новость о беременности Хоуп. Теперь все они ждут ее родов в октябре. «Это будет волшебство. Я не могу дождаться, когда Эмилия и ребенок Джорджии тоже станут лучшими друзьями», — заявила Хоуп.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании стала первой женщиной в стране, которая родила ребенка после трансплантации матки. 27 марта британке сделали плановое кесарево сечение, и у нее родилась здоровая дочь.

