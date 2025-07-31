В США заявили о новом этапе в отношениях с Китаем

Госсекретарь Рубио: США и Китай вступают в период стратегической стабильности

США и Китай вступают в период стратегической стабильности. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio.

Он допустил, что Вашингтон мог бы получить «какие-то выгоды от полномасштабного торгового конфликта». В то же время глава Госдепа отметил, что полномасштабная торговая конфронтация между двумя странами нанесла бы ущерб всему миру.

Рубио также добавил, что у США имеются много раздражителей в отношениях с КНР, которым Вашингтону необходимо противостоять.

Ранее экс-постпред США в НАТО Иво Даалдер признал, что Китай побеждает США в гонке на мировой арене из-за шагов, которые принимает американская администрация во главе с Дональдом Трампом, поскольку они ослабляют способность Вашингтона конкурировать с Пекином.

До этого США повысили пошлины на китайскую продукцию до 34 процентов, а затем — до 145. Пекин на американские товары установил пошлины в размере 125 процентов. В мае стороны договорились на 90 дней снизить торговые пошлины до 30 и 10 процентов соответственно. На фоне торговых войн товарооборот между странами просел на 45,6 процента.