В США заявили о превращении Трампа из миротворца в разжигателя войны

TAC: Трамп превратился из миротворца в разжигателя войны

Президент США Дональда Трамп за полгода своего президентского срока превратился из миротворца в разжигателя войны. С таким заявлением в своей статье для журнала The American Conservative (TAC) выступил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

«Трамп превратился из миротворца в разжигателя войны. Он напал на Иран и угрожает новыми ударами, бомбил йеменских боевиков [исламистской группировки] «Ансар Аллах» в интересах Израиля и Европы, подталкивает Израиль к захвату [сектора] Газа и усиливает вмешательство США в российско-украинский конфликт», — написал эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Штаты остановили около пяти войн, что гораздо важнее гольфа. «Мы только что остановили около пяти войн, так что это гораздо важнее, чем играть в гольф», — сказал хозяин Белого дома на открытии своего второго поля для гольфа в Шотландии.