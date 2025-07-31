В центре Москвы ряд улиц внезапно перекрыли для автомобилистов

Дептранс: В центре Москвы перекрыли движение автомобилей

Ряд улиц в центре столицы внезапно перекрыли для движения автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городского Дептранса.

По информации ведомства, на машине временно не удастся проехать по Пречистенской набережной, Боровицкой площади, Большому Каменному мосту и улице Знаменка, а также Тверской — однако лишь по направлению в центр. В связи с этим водителей призвали заблаговременно строить маршруты по городу.

Ранее москвичей предупреждали об ограничении движения машин по Садовому кольцу в ближайшие выходные. В пресс-службе градоначальника Сергея Собянина и правительства столицы объяснили, что меры обусловлены проведением ночного велофестиваля. Помимо этого, в субботу и воскресенье автомобилисты не смогут подъехать к парку Горького и Московскому академическому театру сатиры.

