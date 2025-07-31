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18:28, 31 июля 2025Бывший СССР

В ВСУ раскрыли подробности боев в Мирнограде

Боец ВСУ Мучной: Российские войска наступают на восточных окраинах Мирнограда
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Российские войска наступают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточных окраинах Мирнограда. Об этом сообщил в своем Telegram-канале боец украинской армии с позывным Мучной.

«Мирноградское направление: на восточных окраинах города враг давит с Новоэкономического», — написал он.

По словам военнослужащего, российские военные атакуют малыми группами, прорываясь через промзоны, терриконы и дачные участки. Он отметил, что наступление сопровождается поддержкой дронов и тяжелой артиллерии.

Ранее стало известно, что подразделения армии России начали охватывать Мирноград с севера. Как сообщал Telegram-канал «Иди и смотри», украинские войска на данном участке отступают, неся значительные потери.

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