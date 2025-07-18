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15:00, 18 июля 2025Бывший СССР

Стало известно об охвате Димитрова армией России

«Иди и смотри»: ВС России окружают Димитров с севера
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России охватывают с севера город Димитров (украинское название — Мирноград). Об этом стало известно Telegram-каналу «Иди и смотри».

«С севера охватывается Мирноград с целью последующего окружения», — приводит канал слова источника.

Отмечается, что украинские подразделения откатываются назад, неся значительные потери, а ВС России продолжают зачистку Новоэкономического.

Ранее Telegram-канал «Милитарист» сообщил, что первые российские подразделения вошли в город Димитров. Утверждается, что штурмовики прорвали оборону Вооруженных сил Украины в восточной части города и заняли район Николаевки.

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